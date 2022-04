Les bénévoles ont ramassé quatre bennes de déchets

Durant toute la matinée, les bénévoles ont ramassé les déchets des bords de routes, ainsi que tous ceux déversés dans les sous-bois. " Dans la semaine qui a précédé cette opération propreté, nous avions effectué un repérage", explique Cédric Liénard, l’agent constatateur environnemental et organisateur de cette édition 2022 d’Amay Propre.

Jehay s’auto-nettoie

Sur l’ensemble du territoire communal, certaines zones sont plus problématiques que d’autres. " En plus des bords de routes et des sous-bois, d’autres zones posent problème comme les bords de Meuse notamment. Par contre, Jehay s’auto-nettoie." Les sacs trouvés et toujours fermés, seront ouverts. Si l’auteur du dépôt sauvage est identifié, l’amende s’élève à 150 € pour un seul sac. Pourquoi ne pourrait-il alors pas être invité à une matinée comme celle de samedi? " Malheureusement, cela n’a pas été prévu", regrette Cédric Liénard.