Le château de Fallais plongé en 1468

En entrant dans la cour intérieure du château de Fallais, le visiteur a fait subitement un bon dans le temps, ce week-end. Un coup de feu, le bruit des épées, le marteau du forgeron et voilà petits et grands replongés dans le Moyen Âge et plus précisément en l’année 1468. Le public souvent familial est venu très nombreux assister à l’événement historico-festif très bien reconstitué. Petits et grands ont été émerveillés par les combats à l’épée, les joutes équestres, mais aussi le travail des artisans comme le forgeron Jean-Claude Germain. Annie Bouchelaers présentait ses reproductions de coiffes des XIV et XVe siècles. Le grand campement était aussi très impressionnant. Le tout se déroulant dans le merveilleux cadre du château médiéval était aussi magique.