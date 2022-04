Waremme: ils se retrouvent 30 ans plus tard pour former le groupe Ash Day

Des Five to One d’il y a 30 ans, seul Joël Hahaut (à gauche) ne rempile pas avec Ash Day. ©Doc

Yves Riga acceptera, par exemple, de ressortir ses fûts autant pour la musique que pour la dimension humaine. "Il y a un côté viral assez sympa, estime le batteur. Quand Bernard passe chez toi et te fait écouter un truc sur son ordinateur, ça donne envie de recommencer 30 ans après. On a beau être dans la soixantaine ou à ses portes, on est un petit groupe de jeunes dans l’âme. Et il y a une réelle amitié qui nous autorise à dire merde à l’autre. Pourtant, qu’est-ce qu’on s’aime. Cela fait le ciment du groupe et je pense que le public va le sentir sur scène.On a envie de partager aussi cela avec lui."

Côté musical, Ash Day emprunte la route d’un folk-rock qui sent bon le bitume US. "On est en plein style Americana avec des mélodies inspirées des années 70 et 80.On est forcément tous imprégnés par ce qu’on écoute, éclaire Bernard Ronveaux avec sa casquette de compositeur principal. Certains moments planants feront penser aux Doors, d’autres plus rock à Led Zeppelin.Avec parfois des colorations jazz et blues."

Avant même son premier concert, ce samedi 30 avril, aux Deux Ours à Modave, Ash Day a déjà 16 titres ficelés. "Et il y en a d’autres en réserve qui arrivent", soutenus par des textes pour partie écrits par le groupe et deux sympathisantes (Magali De Meyer et Céline Vincart). On y parle d’Albert Einstein ( Albert ), de souvenirs ressurgis après un deuil ( The box ), ou on s’amuse à aligner les titres de grands classiques du rock ( Singles ). "Chaque morceau a son âme et bénéfice des différentes couleurs apportées par les différents membres du groupe dans leur instrument" , résume Gaba tout aussi réjoui devant les 3000 vues des premières vidéos postées récemment sur la page Facebook du groupe au nom qui sonne "roots" en écho à sa ligne musicale bien enracinée dans ses guitares électriques et acoustiques. Le résultat est bluffant et reflète un gros travail en amont par cette bande de potes qui a de la "bouteille" et la chevelure désormais… "cendrée".