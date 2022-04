Huit caméras de type gibier traqueront les incivilités à Waremme

Pas question d’abandonner l’idée de caméras. Là, La Ville a lancé un marché public pour l’achat de huit caméras mobiles, de haute qualité et de type gibier, mais améliorées. Elles pourront filmer de jour comme de nuit, et pourront lire les plaques d’immatriculation à 50 mètres. Avec les cartes SD, le logiciel et la formation des agents constatateurs, cela coûtera 18.000€ TVA comprise, avec 80% de subsides BeWapp. La dépense prévoit aussi l’achat d’un système de camouflage (elles seront notamment intégrées dans un faux boîtier électrique) et un système de protection.

Pour que la Ville de Waremme puisse filmer sans souci, il faut cependant le signaler aux entrées de ville et de villages. Des panneaux seront ainsi placés à chaque entrée, pour prévenir l’automobiliste et le piéton qu’ils entrent dans une zone sous caméra de surveillance.

Et quand ces caméras seront-elles opérationnelles? Le marché public est donc lancé. Elles devraient être prêtes à filmer pour l’été, ou en septembre au plus tard…