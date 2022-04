Harcèlements et viol «en couple»

Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. Pour celui-ci, les préventions sont déclarées établies à l’exception d’une seule pour laquelle il bénéficie de l’acquittement (NDLR: l’homme était soupçonné d’avoir filmé la filleule de son ex alors qu’elle allait prendre une douche). Il est condamné à deux ans de prison avec sursis simple de 3 ans. Il devra payer 5000 € à son ex-épouse. Somme réclamée par le conseil de la partie civile.

«Cas d’école»

Dans ce dossier délicat où, bien souvent, il n’y a pas de témoin, deux thèses s’opposent. Le parquet parle d’un "cas d’école quand on évoque les violences conjugales". Un mari qualifié de " menteur et manipulateur" face à une femme terrorisée. "Il fait porter le poids de l’éclatement de la cellule familiale et de la séparation alors qu’il est infidèle." Le substitut estime que l’ex-époux est dans le déni total. Il a d’ailleurs requis 3 ans sans s’opposer à un éventuel sursis probatoire.

De son côté, le conseil du Verlainois évoque la maladresse de son client pour "tenter de récupérer celle qu’il aimait". Il pointe du doigt aussi la présence d’un enregistrement audio qui aurait été élaboré pour construire ce dossier. "On essaie de faire parler l’auteur qui ne sait pas qu’il est enregistré."

Les attentats à la pudeur, tout comme les faits de harcèlement, ne tiendraient pas non plus, de l’avis de la défense du prévenu. Il a sollicité la suspension du prononcé. Le climat entre les deux parties serait plus serein depuis juillet 2019. Le tribunal a tranché. Deux ans sont prononcés avec sursis simple durant 3 ans.