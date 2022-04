«Golem», une sculpture dansée

Le monde, dans le plein jour ou la pleine nuit, se révèle dans l’ombre et la lumière d’une nouvelle danse. Et ils sont deux dans un premier temps puis un, qui se reflète dans l’âme ou l’esprit torturé de l’autre, dans son ombre ou son double. Chacun est à la scène comme on peut être à la vie – de toutes ses forces – avec ce besoin ultime de créer et donc d’exister.

Il y a Julien Carlier, danseur et Mike Sprogis, sculpteur. L’un au début du chemin, l’autre à sa fin, chacun pétri de cette rage de vivre et d’enfanter d’une création. Ici, il n’y a plus de distance, juste cette marche en avant qui rappelle la marche du monde, celle de deux artistes, leurs souffrances, leurs fêlures.

L’un pétrit la matière, l’autre son corps. Et le geste est lent, découpé, précis tandis que le mouvement reste répété.

Il y a l’espace de l’un qui est inclus dans celui de l’autre, rectiligne. Qui des deux le quittera le premier? C’est le sculpteur.

De la matière surgit une forme, un visage humain, celui du danseur qui déploie son mouvement comme un parchemin à lire dans une langue étrangère.

Poésie visuelle, grammaire du geste? "Golem" reste une proposition dansée qui raconte deux parcours, leur singularité, leurs spécificités jusqu’à trouver là un point de rencontre, une interaction. L’un devient alors le miroir de l’autre, sa marionnette, son double. La danse en devient le réceptacle de tous les possibles. Et il y a le temps, circulaire qui file. Le corps à corps devient intense, la confiance en l’autre, nécessaire pour ne pas tomber, ne pas arrêter sa course en avant dans cette envie, légitime, de continuer à créer.