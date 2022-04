Du pôle ballon à la piste d’athlétisme: le conseil communal de Huy est à suivre en direct dès 19h

Le conseil communal en sera dès lors écourté. Mais n’empêche: les dossiers qui seront présentés par le bourgmestre et ses échevins sont importants. On en apprendra ainsi un peu plus (encore) sur les travaux au téléphérique (la Ville demande des subsides au CGT), sur les travaux de la liaison Tihange-Tinlot (avec les résultats de l’enquête publique), sur le projet de piste d’athlétisme (et l’échange de terrain avec Meuse Condroz Logement), sur l’achat d’un terrain à Gabelle pour y développer un pôle vélo, sur la mise à disposition du parking supérieur de l’ancien Mestdagh, sur plusieurs voiries à réparer,… Et ça, c’est autant de projets qui concernent directement les Hutois.

Vous voulez en savoir plus? Il vous suffit de suivre le live ci-dessous. A tout à l’heure.