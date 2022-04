18000 € récoltés à coups de pédale pour le Télévie

Les Marchinois et Marchinoises ont fait gagner la vie le week-end des 16 et 17 avril. Durant 24h, 10 équipes ont roulé au profit du Télévie. Succès au rendez-vous et 18289 € récoltés. Une première organisation qui n’a pas manqué de séduire et de réjouir les organisateurs qui se sentent déjà prêts à renouveler l’expérience. "On s’était fixé un objectif entre 15000 € et 20000 € donc nous sommes très contents, sourit Annick Randolet, une des organisatrices de l’événement. On espère donc avoir encore plus l’année prochaine. Vu l’ambiance, il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir et d’autres qui souhaitent s’inscrire. On envisage d’avoir davantage de vélos et de pouvoir accueillir ainsi plus de participants." Éric Duchêne, Maurice Diallo et son épouse, Christophe Smulders et sa femme Julie se sont ainsi réparti les tâches pour faire de cette première édition une réussite totale. Des animations ludiques mais aussi sportives ont attiré les cyclistes d’un jour mais aussi les sympathisants. "Il y a eu énormément de solidarité. Le cancer touche énormément de monde de près ou de loin alors c’est important de se mobiliser pour la recherche, reprend la Marchinoise à l’initiative de la manifestation. Beaucoup de personnes sont également venues pour donner un coup de main. Le Centre sportif local nous a permis d’utiliser le hall gratuitement, le club de danse d’Ouffet et le club de karaté de Marchin sont venus faire des animations ainsi qu’un DJ et Newton Lawrence et son mini-piano." Grâce aux compteurs installés sur chaque vélo, un esprit de compétition s’est installé entre les participants tout en restant bon enfant. En tête du classement, la Commune de Marchin et le CPAS ont comptabilisé 2000 km. Pari gagné.