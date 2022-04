L’année de la confirmation pour «Les Unes fois d’un Soir» à Huy

Théâtre d’objets, danse, marionnettes, spectacles déambulatoires ou statiques, toutes les formes sont permises, attendues, imaginées dans un grand désordre organisé. À chacun de faire son petit marché ou, de suivre son chemin guidé par ses envies. En fil rouge d’une programmation qui mise sur un public familial, une liberté revendiquée par chaque artiste. Et c’est là toute l’originalité du festival qui, en plus d’amuser son public, amorce des pistes de réflexion sur des sujets puisés dans le quotidien et ce qu’il a de plus beau à nous donner.

Il y a là la vie simple, l’amour, la mort, l’enfance, la vie de couple, le sexe décomplexé. Soit, l’audace de vivre et de le clamer haut et fort, ou de façon plus subtile, sur la place publique. Ici, la liberté reste une nécessité qui se place du côté de la vie.

Et c’est ensemble que comédiens, danseurs, marionnettistes, circassiens ont revendiqué, avec le public (estimé à plus de 10000) ce droit élémentaire, donnant ainsi à la culture sa plus belle place dans la cité.

Étendu au fort et à la Sarte au retour du téléphérique?

Du côté des organisateurs, on se réjouit de cette 5eédition en bord de Meuse avec le sentiment net que Huy reste adapté à un festival de rue avec ses rues, parcs, espaces publics. "On a le sentiment que c’est l’année de la confirmation, analyse Olivier Minet de Latitude 50. Le public est de plus en plus nombreux et pourrait l’être davantage les éditions suivantes avec un festival qui s’étendrait au fort et sur la plaine de la Sarte avec la remise en fonction du téléphérique et l’aménagement du Quai Batta."