Arno est venu 4 fois mettre «le bazaaar» au Nandrin Festival

La première fois, c’était en 1995, pour la deuxième édition du festival notamment orchestré par Michel Lemmens qui n’était pas encore mayeur de la commune condrusienne à l’époque. "Quand on a lancé le festival en 1994, Arno faisait partie des artistes qu’on tenait absolument à programmer.C’est ainsi qu’il a été notre tête d’affiche dès notre deuxième édition, se souvient Michel Lemmens. Il nous est revenu en 1998 au sein de Charles et les Lulus.Pour notre dixième anniversaire en 2003, il a eu droit à la grande scène juste avant les Simple Minds.Et finalement, sa dernière visite remonte à 2018 sur la place du village lors du Nandrin Festival nouvelle mouture."

«Fidèle avec les gens qui lui avaient fait confiance»

Là, il était venu "scotcher" tout son monde au cœur d’une tournée Tjens Matic avec un set rock des plus pêchus et sans fioriture. "Je l’ai également produit au centre culturel d’Ans-Alleur en 2002 et sur la Place Saint-Léonard de Liège en 2005 pour le centenaire de la FGTBmétallos , se souvient Michel Lemmens qui a réussi à gagner la confiance de l’artiste au fil de leurs collaborations. Arno était fidèle avec les gens qui lui avaient fait confiance à un moment donné. J’ai inévitablement été amené à converser un peu avec lui à chacune de ses venues. Avec quelques parties de rigolade car il fallait rentrer dans ses délires pour avoir réponse à nos questions. Il n’a jamais eu d’exigence démesurée dans les loges. C’était un vrai gentil. Quelqu’un de réellement très timide et qui était gagné par un grand stress avant de monter sur scène. Lors de son dernier passage en 2018, il m’a demandé si cela avait été un bon concert à sa descente de scène.Il faut savoir que le nom de Nandrin signifie quelque chose pour les artistes du nord du pays car, à l’époque, il n’y avait que le Dour Festival et nous en Wallonie pour les accueillir.Ses derniers mots pour moi auront été: n’oublie pas de te protéger."

L’ambiance bon enfant dans les coulisses du Nandrin Festival sur la plaine du Pery de 1994 à 2006 (pour une dernière électro), convenait bien au personnage d’Arno.D’aucuns parmi les organisateurs, bénévoles, managers et autres journalistes se souviennent encore de ses parties de flipper, le bob vert à l’effigie du Nandrin Festival bien vissé sur la tête, en 2003.