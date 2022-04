Vers davantage de pluri-communalité?

En Wallonie, la question est revenue sur la table pour la première fois depuis 1977. La fusion des Communes est un nouveau sujet d’actualité… et l’opposition s’est demandé si Hannut y avait déjà pensé. Pour Manu Douette, le bourgmestre, ce n’est pas tout à fait à l’ordre du jour… " Il n’y a pas de volonté immédiate de fusion, affirme-t-il. Il y a des discussions sur la fusion des zones de secours et de police, mais pour les Communes, on parle davantage de collaboration et de pluri-communalité." Et au travers d’une structure juridique commune notamment, qui pourrait par exemple permettre d’acheter des machines en commun et de mutualiser le personnel… " que les Communes ont énormément de mal à recruter" .