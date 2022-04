Une section «foot féminin» à l’IPES

Via cette convention, les deux parties comptent créer une option "foot féminin" au sein de l’école, qui sera plus attractive qu’une section mixte. "Quand une fille rejoint l’option foot, elle part bien souvent au bout d’un an, commente Jacky Franken, professeur de football. À cet âge-là, les garçons sont plus durs et n’ont pas le même humour que les filles, qui sont plus matures. L’humour de garçon, c’est marrant une semaine. Mais au bout d’un an, ça devient un peu lourd. Ce sera plus agréable pour elles d’avoir un groupe uniquement composé de filles."

Un accompagnement spécifique pour les filles

Les footballeuses bénéficieront d’un accompagnement spécifique de la part de l’ACFF. "On sera aidé par des experts du football féminin, explique Marc Chauveheid, également professeur de football à l’IPES de Hesbaye. L’approche n’est pas la même que pour les garçons. Que ce soit au niveau du développement ou de l’aspect psychologique."

Chaque élève aura la possibilité de progresser à son rythme. "Nous ne sommes pas un club de football , poursuit Marc Chauveheid. Nous n’avons pas d’attente de résultats au niveau du football. Le plus important pour nous, c’est que chacun se sente bien dans cette école."

Du côté de la direction waremmienne, on se réjouit de ce partenariat avec l’ACFF. "La convention nous permettra de créer des bulles de filles dans chaque classe pour qu’elles puissent s’épanouir en combinant sport et études. Elles auront ainsi la possibilité de suivre des études supérieures par la suite", explique Audrey Hofman, la directrice de l’IPES de Hesbaye.