Un concert au casque pour la dernière de Yew

Profondeur abyssale

Le groupe est là, installé au milieu de la foule, et joue en face à face. Le public les voit à peine mais les entend d’une profondeur abyssale. Bien mieux qu’au cours d’un concert traditionnel. "On a commencé l’expérience dans un studio, puis on a voulu vivre l’expérience en live" , explique le chanteur Jérôme Magnée.

L’interaction avec le public est à sens unique avec cette impression de presque nous immiscer dans leur intimité. Les 8 musiciens parlent et jouent tandis que les gens écoutent. Chacun est seul dans sa bulle, au sein d’une autre bulle, partageant la même expérience sensorielle. Étrange sentiment de symbiose. "C’est une très belle expérience même si on n’ose pas trop bouger" , confie Françoise au terme de la première partie introspective (la deuxième partie était donnée sur scène de façon classique). "J’ai essayé de retirer mon casque. On a l’impression qu’on va entendre la même chose mais pas du tout" , poursuit-elle. Car en réalité, sans amplis, la batterie prend en effet le dessus, rendant inaudibles guitariste, violoniste ou encore chanteur.

Un public comblé

Au casque, tout est plus harmonieux. Pour Françoise, c’est très agréable d’entendre les paroles en anglais pour mieux les comprendre et s’en imprégner. Pour Stéphane, assis plus loin, entendre la précision symphonique est sans doute ce qui l’a le plus charmé. "Certaines guitares étaient plus accentuées d’une oreille que de l’autre, avec la voix au milieu" , émet-il.

Lui et sa compagne, des habitués de Yew, ont ainsi pu découvrir une dernière fois l’un de leurs groupes préférés dans cette salle des Deux Ours où ils n’avaient jamais mis les pieds. "La première fois que je les ai vus, c’était en 2009. C’est triste qu’ils arrêtent, ils sont originaux" , ajoute le passionné. Et pour être originaux ils le sont. Ce concept du casque a été testé dans des endroits aussi insolites qu’immersifs. On les a vus se produire dans une piscine vide, au beau milieu d’une forêt…

La fin de l’histoire de Yew n’est cependant pas la fin de tout. "Ils jouent dans d’autres groupes aussi. Le batteur Olivier Cox joue entre autres avec Sharko et Noa Moon. Lui, le violoniste et le chanteur font aussi partie du groupe Dan San qui refait un nouvel album. On sait donc qu’on les reverra" , clôture Stéphane.