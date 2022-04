Un Hutois risque 5 ans de prison pour avoir violé ses 7 (demi-)frères et (demi-)soeurs

Les faits se sont déroulés au sein de la maison familiale, à Wanze puis à Huy. Maison où le prévenu dénonce une sexualité particulièrement débridée du couple. " Mon père et ma belle-mère avaient des rapports, la porte ouverte. Les enfants ont vu" . Bien sûr, il a donné le bain aux petits. " C’est normal. Dans une grande famille recomposée, il faut aider. " Habitant à l’extérieur du cercle familial, il venait très régulièrement à la maison. "Mais c’était après le travail. Il y avait toujours quelqu’un".

Et pourtant, les faits décrits par les enfants devant les enquêteurs et les spécialistes ne laissent guère de place à l’affabulation. "Les experts parlent d’un haut degré de crédibilité." Et même si les termes restent enfantins, on comprend que les enfants auraient eu à subir attouchements, caresses et amorce de relations sexuelles. C’est d’ailleurs après avoir remarqué les pleurs de la petite dernière au bain que la belle-maman a déposé plainte en avril 2017.

Un passé lourd

Le prévenu persiste et signe. "Mon père a la manipulation facile. Il y a d’ailleurs eu un doute sur lui (NDLR: il a été relaxé). Et puis, j’ai un passé lourd. " De fait, l’assistante sociale qui suit la famille depuis 2012 a déjà fait état de certaines inquiétudes. Le père, la belle-mère et les enfants se sont constitués parties civiles. MeConstant, qui défend la compagne du père, ne peut que constater l’absence de remise en question. "Tout est présenté comme un grand complot et tout le monde s’est fait manipuler." Les déclarations des trois enfants entendus par un psychologue sont sans appel: " Comment peut-on nier alors que nous sommes face à des faits accablants de viols et d’attentats à la pudeur?". La compagne réclame 3000 €. Pour ce qui est du père et des enfants, c’est l’euro provisionnel et une expertise (pour les victimes) qui sont demandés. Du côté du Ministère public, on estime qu’il existe un nombre suffisant d’éléments précis et concordants que pour déclarer les faits établis. À commencer par le contexte de dévoilement: l’inquiétude d’une mère et par la suite la succession de révélations. Viennent ensuite le nombre de victimes et le modus operandi similaire, le haut degré de crédibilité des propos des enfants ainsi que ses antécédents en tant que mineur. L’expertise faite sur le prévenu parle d’un individu non fiable. Potentielle victime de faits de mœurs, il souffrirait d’une paraphilie de type pédophile. Le parquet requiert 5 ans.

Jugement le 27 mai