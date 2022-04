On pourra à nouveau nager dès le 24 juin à la piscine de Wanze

Et il en est où, maintenant, le chantier? "90% est terminé , poursuit le directeur général. Là, les travaux se situent au niveau de la cafétéria et cela prend du temps." Fin mai, la mise à eau sera testée afin de s’assurer que tout fonctionne, avec inspection également pour la salmonellose.

Le chantier avait été estimé à 3,2 millions d’euros, avec subsides de 800.000€. Puis il était passé à 3,5millions avec l’activation des clauses de révision des marchés publics due à l’indexation. Mais avec la flambée des prix, le coût exact se situera plus près des 3,8 millions, estimait le directeur général en mars dernier. Avec un emprunt contracté par la Commune sur 30 ans. Et là, "il n’y a pas de supplément, assure-t-il. Mais "plus vite on termine, mieux c’est" , pour éviter une nouvelle flambée des prix.

L’ouverture de la nouvelle piscine s’accompagnera de nouveaux prix d’entrée. "On savait qu’on devrait revoir les prix à la hausse" , poursuit Philippe Radoux. Avec, cependant, un tarif préférentiel pour les Wanzois et pour les abonnés. Ainsi, un adulte paiera 4€ s’il est de Wanze et 5,30€ s’il vient d’ailleurs. Et un enfant? 3,20€ s’il a entre 4 et 13 ans (4,50€ hors Wanze) et 2,60€ s’il a moins de 4 ans (3,90€). Le collège wanzois envisage aussi d’élargir les plages horaire. Pour commencer plus tôt le matin. "Les horaires globaux vont être revus mais tout n’est pas encore décidé."

Enfin, Wanze recherche deux maître-nageurs, les CVdoivent être déposés pour le 6 mai au plus tard; l’offre d’emploi est sur le site de la Commune. Ces deux postes sont à pourvoir après le départ de deux maître-nageurs.