Les cloches ont apporté les tableaux numériques à l’école communale de Warzée

L’arrivée de ce nouveau matériel numérique a été rendue possible par le biais d’un appel à projet lancé par le ministre wallon de l’Innovation, Willy Borsus. "Nous avons rentré le dossier en février, et la Région a rapidement donné son feu vert pour dégager une enveloppe de 12000€, poursuit le directeur. Dans le dossier, nous avons présenté un projet original. Nous voulons créer un e-book avec chaque élève dès son entrée en maternelle. Plusieurs fois par an, nous le mettrons à jour. Il s’agira d’y regrouper un maximum d’informations relatives à l’élève et à sa scolarité. Il s’agira d’un beau cadeau souvenir lorsqu’il quittera notre école au terme de la 6eprimaire."

M.Benjamin, instituteur en 5eet 6eprimaire, a déjà utilisé le tableau pour évoquer la Seconde Guerre mondiale. ©EDA – P.A.

Pour compléter l’investissement, la Commune a aussi dégagé une enveloppe de 4000€. Ce qui a permis d’acquérir un 4tableau interactif mobile ainsi que six nouveaux tableaux blancs magnétiques. "Clairement, l’utilisation d’un tableau numérique attire davantage le regard des élèves, note M.Benjamin, instituteur en 5et 6primaire. J’ai encore pu m’en rendre compte ce jeudi lors d’une leçon d’histoire où j’ai projeté des documents sur la montée du nazisme à l’approche de la Deuxième Guerre mondiale. Nous comptons utiliser le tableau dans toutes les matières, même si certaines applications nécessitent un peu de pratique. L’objectif est que nous soyons fin prêts pour la prochaine rentrée scolaire."

Un réfectoire dans les prochaines années

Entrée pleinement dans l’ère du numérique, l’école condrusienne devrait aussi se moderniser en termes de briques dans les prochaines années. "Nous allons rentrer un dossier à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour construire un réfectoire et agrandir les sanitaires" , annonce la bourgmestre Caroline Cassart. Aujourd’hui, les élèves sont obligés en classe.