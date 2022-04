Esneux: Bike & Wine, un concept store sur le vin et le vélo

Ce nouveau commerce installé avenue de la Station est le temple du vin, de la bière et du manger local, mais se veut aussi un lieu de rencontre, de partage, où on s’installe pour prendre le temps. Derrière ce bar à vin atypique, on retrouve le Neupréen Alexandre Schmitz, déjà bien connu dans la région pour avoir lancé "Les Bouchons liégeois" à Rotheux. Ce passionné de vin et d’authenticité, par ailleurs grand fan de vélo, a décidé de rebattre les cartes de son projet pour y réunir ses trois passions. Il y a deux ans, il est tombé sur l’endroit idéal, dans l’artère commerçante d’Esneux, un bâtiment qu’il a complètement transformé. "Esneux, c’est le paradis du vélo et de la mobilité douce, à deux pas de la gare, du RAVeL, un nœud des promenades cyclo."

Le nom, "Bike & Wine", claque comme un slogan. C’est en réalité bien plus: une philosophie, un état d’esprit. "Wine, c’est le vin mais aussi tout ce qui représente le plaisir de la table, la bière, les apéros , explique cet épicurien assumé. Bike, c’est le vélo et tout ce que ça évoque: la nature, la promenade, le sport… Ces deux termes anglais, qui sont en plus très proches graphiquement, matchent bien et représentent parfaitement ce qui anime ce bar."

Le commerce propose plus de 150 références de vin et 80 références de bière (à acheter ou à déguster au verre) ainsi que des plateaux apéritifs et de la petite restauration. Avec un point communentre tous les produits: ils sont natures, bios, locaux ou les trois. " Tous mes vins sont naturels. J’ai rencontré chaque viticulteur derrière qui il y a une histoire d’amitié, de confiance. Pareil pour les bières, elles viennent de microbrasseries. Les tapas, salaisons et fromages sont locaux ou proviennent de producteurs rencontrés lors de mes voyages. Tout ça fait déjà partie de mes valeurs de tous les jours. Je tiens à cette cohérence."

Le gérant a aussi mis le paquet sur l’ambiance du lieu et il s’est fait plaisir: coin salon avec fauteuils en cuir, grand bar convivial, sol vitré avec vue sur la cave à vin en sous-sol (où là aussi on peut faire une dégustation), déco efficace et soignée, exposition de vélos d’exception et de matériel cyclo, plusieurs écrans pour la retransmission des courses cyclistes et autres compétitions sportives. Sans oublier les deux fresques monumentales de l’artiste liégeois Pso Man qui donnent le ton dès qu’on entre…

Si la petite reine et le vin sont les grandes stars du bar, le Neupréen ne veut pas cibler un seul public. Bien au contraire… "Je ne vise pas que les fans de vélo et de vin.Il suffit d’être curieux pour venir ici.Je propose aussi des jeux de société, un espace enfant, de la lecture… C’est ouvert à tous." Le bar peut aussi se targuer d’avoir… deux terrasses: une à l’avant donnant sur l’Ourthe et une à l’arrière, à l’ambiance zen, donnant sur le versant boisé, sans le trafic des voitures.

À l’étage, deux gîtes seront bientôt proposés à la location, en 2023, "dans l’idée d’accueillir des cyclistes qui veulent découvrir la région, et qui, le soir, peuvent venir se détendre au bar". Le lieu peut aussi se privatiser et des soirées à thèmes seront bientôt organisées.

Le patron a bien l’intention d’encore faire évoluer son concept, "car mon projet a été pensé à géométrie variable". Il envisage une cuisine ouverte et un cuisinier pour proposer des plats plus élaborés, des petits-déjeuners, des soirées échecs et vin (les échecs, une autre de ses passions) et pourquoi pas, à long terme, imaginer un atelier vélo ou la location de vélo…