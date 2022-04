Modave: Yew fait ses adieux aux Deux Ours avec un concert "silencieux", sous casque

Ce que Yew propose ce vendredi est plutôt insolite… La première partie consistera en effet en un "silent concert" (concert silencieux) intimiste. Le concept: aucun amplificateur, aucune enceinte, la prestation live est retransmise via un casque audio sans fil. "Un moment insolite et suspendu qui nous tient à cœur depuis notre dernier album", indique le groupe.

Écoute collective et immersive

En effet, Yew a développé ce concept dans la foulée de son dernier album, en 2018, Bam Bam Bam , lui-même enregistré dans des conditions particulières puisque le public avait déjà été invité en studio. Plusieurs concerts de leur tournée avaient ensuite été organisés sous cette formule originale.

Ce procédé permet une écoute privilégiée, une vision à 360°, une écoute collective mais immersive, plus attentive aussi.

Pour Fred Macquet, gérant des Deux Ours, ce set s’annonce unique. "Ils jouent en live et le concert est retransmis par casque audio mis sur les oreilles de chaque spectateur. On sera plongé dans leur univers musical sans qu’il y ait aucun parasite sonore, du public, de l’extérieur. Ici, on se focalisera sur la production musicale. Je n’ai encore jamais pu vivre une telle expérience mais on m’a dit que c’était assez fabuleux. Je me réjouis…"

Le groupe proposera ensuite une deuxième partie, plus classique (et sans casque): un concert en full électrique, furieux, vivant, les amplis tournés à fond. "Là, ils vont envoyer du lourd", assure Fred Macquet.

Yew, c’est 20 ans de projet et sept musiciens qui ont secoué la fourmilière dans l’univers musical en Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec leur pop-rock celtique, ils ont dépoussiéré et les chansons de bars irlandaises et la musique traditionnelle en la mixant avec de la pop et du rock, des instruments habituels et plus atypiques: violon, didgeridoo, bouzouki, mandoline… À leur actif: plusieurs tournées (France, Suisse, Angleterre et même au Canada) et cinq albums dont le dernier, Bam, bam, bam, salué par le public et la critique.

Ne ratez pas le tout dernier concert de leur carrière, ni leurs adieux qu’ils veulent festifs et explosifs! Le pub Deux Ours (situé sur la place de Vierset) est ouvert dès 17h et la salle de concert à 19h. Le concert débutera à 20h30. Prix de la place: 15 €. À acheter sur place ou par réservations via www.deuxours.be ou via SMS 0478/41 42 79