Hesbaye: cinq entreprises primées pour leur éco-activité

Comment diminuer sa facture énergétique?Bon nombre de ménages se posent la question. Bon nombre d’entreprises aussi. Depuis trois ans, le GALBurdinale-Mehaigne, actif sur les communes de Wanze, Braives, Burdinne et Héron, incite les entreprises, indépendants et agriculteurs à être davantage écoresponsables. "À travers la fiche “Énergie d’entreprise et économie circulaire”, nous lançons chaque année un appel à projets, précise Caroline Deleigne, chargée de mission "énergie" au GAL. En 2019, 4entreprises ont rentré un dossier; en 2020, elles étaient 7, et en 2021, 7 aussi.Mais ici avec la hausse spectaculaire des prix de l’énergie, nous avons déjà reçu 13 dossiers, bien avant la date limite de clôture fixée au 30 avril. Pour ces entreprises, il s’agit d’obtenir une aide de 3000€, grâce aux subventions reçues par le Fonds leader européen."