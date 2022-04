e Trail center de l’Amblève inauguré à Aywaille : 11 pistes balisées pour les VTT

La pratique du VTT dans les bois n’est pas toujours bien vue, elle est même parfois interdite et les vététistes sont souvent cantonnés à emprunter des sentiers larges et fréquentés. Or, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer: on estime à 200000 le nombre d’adeptes en Wallonie. Ce week-end, les lignes ont bougé… Samedi, on inaugurait en effet le "Trail center de l’Amblève", à Aywaille. Ce parcours VTT permanent a été spécialement conçu pour les vététistes qui aiment la descente et les passages techniques. Un balisage spécifique et un code couleur adapté à chaque niveau de difficulté ont été imaginés. Il s’inscrit dans un projet plus large de la Région Wallonne qui lancera d’ici l’été sept "Trails center". Ces parcours encadrés, réservés aux vététistes, ont l’objectif de renforcer l’attractivité touristique de la Wallonie mais aussi de mieux encadrer la pratique. Ces nouveaux parcours améliorent également les relations entre les différents usagers de la forêt. Ils permettent également de mieux protéger les espaces naturels et sont le fruit d’une année de travail collaboratif entre les propriétaires des terrains, le DNF (Département Nature et Forêt), les acteurs touristiques locaux et les vététistes. "La création de Trails center VTT est une première en Belgique, précise la ministre du Tourisme, Valérie De Bue, présente à l’inauguration ce samedi. Le tourisme sportif est une opportunité à ne pas manquer." À Aywaille, samedi, une centaine de vététistes ont participé à l’inauguration officielle, en présence des autorités publiques mais aussi de Martin Maes, le champion de Belgique de la pratique.