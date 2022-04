Déposer une plainte non-urgente à Waremme? Dès le 2 mai, ce sera sur rendez-vous

La pandémie et les mesures sanitaires obligatoires avaient déjà donné le tempo. La zone de police Hesbaye imposait des mesures sécuritaires pour l’accueil du citoyen qui voulait déposer plainte. Dès le 2 mai, les policiers de Waremme et des huit autres communes de la zone poursuivront sur leur lancée. Pour le dépôt d’une plainte non-urgente, le citoyen devra prendre rendez-vous. Ou par internet, ou par téléphone. On ne pourra plus venir signaler la perte de sa carte d’identité simplement en poussant la porte d’un des commissariats de police. "On poursuit sur notre lancée car on s’est rendu compte que bien souvent, les plaignants font la file, ils doivent attendre et on ne peut pas répondre rapidement , explique le commissaire Alain Parmentier. Quand quelqu’un vient signaler la perte de sa carte d’identité et qu’il attend une heure, ça ne va pas." Afin d’avoir une meilleure gestion des visites des plaignants, la zone de police a donc décidé de les accueillir via rendez-vous.