Un scooter sous une voiture au pied du fort de Huy

Plus de peur que de mal ce mardi vers 14h, sur le quai de Namur à Huy.Un accrochage a eu lieu au pied du fort de Huy entre une auto immatriculée en Hollande et un scooter.Ce dernier s’est retrouvé sous le véhicule.Les pompiers de la zone Hemeco sont descendus sur les lieux.Selon la police de Huy, le motard a été légèrement blessé et emmené au CHRH.