Huy: la foule a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes dans le Mur

"Pour nous, c’est la plus belle journée de l’année, confie Vanessa Serrien, patronne du Vieux Huy. Meilleure même que celle du 15août. Nous avons prévu un stock d’une petite centaine de casiers de pils." Car dans cet établissement hutois, on ne chipote pas le jour de la Flèche: le breuvage s’achète par casier entier au prix de 40€. Pour le plus grand bonheur de la clientèle quasi exclusivement flamande et néerlandaise. "C’est la quatrièmefois que j’assiste à la Flèche, confie Fred, sexagénaire venu de Gulpen, non loin de Maastricht. Nous sommes une bande de vingt fans qui venons en bus. On sait qu’il n’y a aucune chance qu’un Néerlandais s’impose (NDLR: le dernier Batave à avoir remporté la Flèche est Joop Zoetemelk en 1976, mais celle-ci n’arrivait pas encore à Huy), mais ce que j’aime, c’est qu’on voit passer les participant(e)s à six reprises. L’ambiance est vraiment super conviviale." Quelques mètres plus loin, Julien, venu d’Alost, et déguisé en oignon, en est la preuve vivante.

«Pogacar va déposer Alaphilippe devant nos yeux»

Arrivés très tôt dans la cité du Bassinia, Dany, Christian et Jean-Marie, ont opté pour une autre tactique. "Nous avons débarqué à 8 heures, et comme c’est le cas depuis une dizaine d’années, nous avons installé nos fauteuils pliables dans ce virage Criquielion, précisent-ils. C’est le meilleur endroit pour profiter du spectacle. C’est juste dommage que les cyclotouristes ne sont plus autorisés à monter le Mur entre les différents passages des pros. ça mettait de l’ambiance. Croyez-nous, c’est ici que Pogacar va déposer Alaphilippe, même s’il faut se méfier de ce vieux renard de Valverde."

Ce trio d’amis namurois aura vu à moitié juste. Si le Slovène n’a pas lâché le champion du monde français dans l’ascension finale, le quadragénaire espagnol a failli ajouter une nouvelle ligne à son palmarès.

À quelques mètres près donc, Juan (86 ans) et Maria-Luisa (77 ans) auraient peut-être entamé l’un ou l’autre pas de flamenco. Positionné en première ligne derrière les barrières Nadar, ce couple originaire d’Andalousie, résidant à Saint-Nicolas depuis près de 60 ans, aurait effectivement aimé voir son protégé Alejandro Valverde lever les bras au ciel pour la 6efois et dernière fois au sommet du Mur. Mais au final, le Murcian a donc dû se contenter de la 2eplace, derrière le surprenant Dylan Teuns, premier vainqueur belge depuis Philippe Gilbert en 2011.

"Ce n’est pas grave, sourit Juan. À bientôt 42 ans, sa performance reste magnifique. Et puis, nous avons passé un agréable moment. C’est la 5efois que nous venions. Nous avons pris le bus à Liège pour rejoindre Huy, et nous sommes montés à pied à proximité de l’arrivée. L’essentiel était d’être là."

Là, parmi la foule qui, comme à l’accoutumée, a applaudi avec autant de ferveur les premiers comme les derniers coureurs à s’esquinter les mollets. Grimper le Mur de Huy à trois reprises, ça force toujours l’admiration.