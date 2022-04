40e passage de la Flèche wallonne à Huy: André Thise les a tous vécus

Le rire facile, l’esprit vif, l’accent wallon bien de chez nous, le sens de l’accueil qui donne le sentiment de devenir copain après quelques mots échangés, André Thise est un Héronnais pur souche mais surtout un Wallon fier de l’être et de défendre ses fleurons sportifs. Une véritable encyclopédie vivante de l’histoire du cyclisme de notre région. Alors, évidemment, la 86eédition de la classique ne se manquera pas. "On y va pour la beauté du sport mais aussi pour l’ambiance et boire un bon verre , sourit le septuagénaire. À Huy, c’est toujours un moment très festif et convivial et c’est l’occasion de retrouver d’autres amis et amateurs de ce sport qu’on ne voit qu’à cette occasion. Quand j’étais plus jeune, j’allais surtout dans le Mur. C’était une autre époque. On était mieux mis pour voir pas ser les coureurs mais c’était moins facile pour trinquer. Aujourd’hui, je vais en haut pour voir l’arrivée. Avec les écrans géants, on voit tout très bien."

La relève est assurée

La Flèche wallonne, Liège-Bastogne-Liège, les étapes belges du Tour de France, André Thise et sa femme, Renée, ne manquent jamais une occasion de voir passer les cyclistes près de chez eux. Leurs favoris, surtout. "Je soutiens particulièrement Remco Evenepoel parce que dans le village il y avait des voisins qui portaient le même nom. Mon papa était maçon et travaillait pour la famille Evenepoel et je crois que c’est un parent" , se rappelle-t-il. Mais des anecdotes, il en a la pelle. "Quand j’étais plus jeune, Éric Van Lancker venait dormir chez mon papa lorsqu’il venait pour ses courses dans la région. C’était avant qu’il ne devienne coureur professionnel." Le Héronnais a aujourd’hui toute une vie à raconter et des histoires à partager. Et sa famille lui a emboîté le pas. "Je suis aussi un grand amateur de la course. Je pense d’ailleurs que je dois avoir vécu les 40éditions ou presque, confie Philippe Thise, son fils. J’ai commencé à m’y rendre lorsque j’étais adolescent avec mon parrain." Aujourd’hui, c’est donc en famille que le couple de septuagénaires vibre sur le terrain de jeu d’Alejandro Valverde, le coureur qui a remporté le plus de victoires à Huy (5 entre 2006 et 2017). Avec les enfants mais aussi les petits-enfants qui se sont pris de passion. Et qu’on se le dise, ils ne regardent pas la course. Non, ils la vivent.