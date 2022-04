154 véhicules contrôlés en Hesbaye et un seul retrait de permis

Six contrôles sur deux nuits

La première nuit, les policiers ont contrôlé les véhicules à Wasseiges (27conducteurs et véhicules contrôlés, une retenue du permis de conduire de 3heures), à Burdinne (24conducteurs et leurs véhicules contrôlés, une retenue du permis de conduire de 3heures et une de 6heures), à Hannut (34conducteurs et véhicules contrôlés, 2retenues de 3heures et une de 6heures).

La nuit suivante, les policiers ont opéré à Héron (28conducteurs et véhicules contrôlés, un retrait immédiat du permis de conduire et un PV pour non-respect des conditions liées à une licence), à Lincent (26conducteurs et véhicules contrôlés, 1retenue de 3heures du permis de conduire et une de 6heures) et à Braives (15conducteurs et véhicules contrôlés).

À chaque contrôle, le conducteur a été soumis à l’éthylotest. S’il était positif, place à la procédure éthylomètre. Les documents des véhicules ont été contrôlés. Et les conducteurs qui étaient sous influence étaient soumis au test drogue.