Quand le bien-être a son salon-découvertes à Wanze

En 2016, le premier SEW ciblait le secteur de la construction et mettait en avant les acteurs économiques wanzois qui y étaient actifs. L’année suivante, place aux commerces avant d’à nouveau, en 2018, faire la part belle aux métiers de la construction. Après quatre ans d’absence, le Salon économique wanzois revient. Avec les acteurs du bien-être et des soins de santé qui prendront place au sein de l’administration communale. Avec ce salon, "on poursuit plusieurs objectifs , explique ThierryWanet, échevin des Affaires économiques. On veut confronter les thérapeutes classiques avec tous les autres intervenants qui apportent un bien-être.Afin qu’ils puissent échanger dans un milieu convivial; ce qui était le deuxième objectif." Les organisateurs voulaient aussi rester sur la commune, développer cette notion de bien-être au niveau communal et l’organiser dans un lieu agréable.

Le SEW bien-être, c’est le premier grand projet de la commission santé créée en 2012, "mais elle a pris de l’ampleur depuis le début de la législature" , explique Thierry Wanet. Le SEW, ce sera plusieurs espaces thématiques. L’espace Eau proposera des soins individuels relaxants, l’espace Terre des ateliers collectifs, l’espace Pierre et l’espace Bois plusieurs conférences thématiques, l’espace Air des stands découverte, l’espace Vent des stands d’information, l’espace Feu et Végétal des ateliers culinaires et des stands horeca. Le programme a été distribué en toutes boîtes aux Wanzois, le public (qu’il soit de Wanze ou d’ailleurs) peut ainsi se faire un programme à la carte. "L’approche est conviviale, les professionnels pourront expliquer comment ils travaillent. On voulait garder la notion d’échanges."

À noter que le week-end est gratuit, autant l’entrée que les soins proposés par les professionnels wanzois et les conférences. Et il n’y a pas d’inscription au préalable.

Le SEW: samedi de 14h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Le programme est disponible sur le site de la Commune www.wanze.be