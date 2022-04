«Après les deux années de Covid, ça fait du bien»

« Je suis le gérant du 82 Concept Bar et nous avions déjà prévu de venir au marché de Noël. On était donc prioritaire pour avoir un chalet. Aujourd’hui, c’est une ambiance bien différente. Il fait plus chaud et je trouve que c’est plus convivial. Personnellement, je préfère cette saison que la période de fin d’année. On espère qu’il y aura cet événement chaque année. Les Waremmiens sont au rendez-vous, on est full tout le temps. Après 2 ans de Covid, ça fait du bien de reprendre une vie normale. »