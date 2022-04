Nandrin: 400 jeunes des Patros d’Ourthe-Amblève et du Condroz à l’école Saint-Martin

"Notre régionale des Patros de l’Ourthe-Amblève Condroz (OAC) reprend les Patros de Hamoir, Ferrières, Ouffet, Nandrin, Dolembreux, Ocquier, Remouchamps et Tavier, ce qui représente environ 1000 enfants et jeunes, de 4 à 18 ans, explique Vincent Finocchio, un des deux présidents. Chaque année, nous organisons cette réunion pour rassembler tout le monde, créer des liens entre Patros et vivre une journée forte en émotion.Voilà trois ans qu’on ne l’avait plus programmée. La dernière s’était déroulée à Hamoir, en 2019. C’est donc beaucoup de plaisir pour nous."

Et c’est le Patro de Nandrin qui, cette année, a invité le groupe sur ses terres. Ce sont quelque 292 enfants et 107 animateurs qui étaient présents ce samedi à Nandrin. Un bel engouement. "C’est le taux de participation le plus haut qu’on a eu. On sent que tout le monde a envie de se retrouver", poursuit le président.

Les jeunes ont participé à un grand jeu et des épreuves le matin, ont ensuite profité d’un barbecue, avant de vivre des jeux de masse dans la grande prairie durant tout l’après-midi. "Nous sommes une petite régionale où tout le monde se connaît. Il y a vraiment une bonne ambiance."

Sabine LOURTIE