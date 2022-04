Full colors à Huy: de la peinture sur des pavés du centre-ville (photos)

Un parcours coloré jusqu’à la grand-place

C’est le projet "Full colors à Huy". Objectif: peindre toute la rue. "Mais on n’y arrivera pas en une journée. On a contacté les écoles hutoises pour que leurs élèves viennent également décorer les pavés. On aimerait également mettre en place de nouvelles dates "tout public"." À terme, le but serait de faire un parcours coloré qui reliera l’office du tourisme à la Grand-Place.

La rue des Cloîtres avait d’ailleurs déjà été embellie. "On a mis des papillons colorés l’année passée. On aimerait également décorer les échafaudages de la collégiale. Vu qu’ils sont encore là pour un moment, autant les rendre plus beaux."