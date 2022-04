Verlaine: Antoine retire les essaims d’abeilles gratuitement

Disponible pour les écoles, les fermes pédagogiques

Il possède actuellement deux ruches à son domicile: une typique pour la récolte de miel, et une autre qui se voudra didactique quand elle accueillera son premier essaim. "Elle sera sous verre pour faciliter l’observation sans exposer les enfants aux piqûres, continue Antoine Defays. J’ai l’objectif de consolider le côté pédagogique de mon activité avec des écoles ou des fermes pédagogiques chez lesquelles je peux d’ailleurs me rendre avec du matériel.J’ai déjà eu l’occasion d’accueillir les élèves de l’école de Verlaine et ils avaient bien accroché."

Cette passion pour l’apiculture, le Verlainois la cultive également dans une activité d’extraction d’essaims chez des particuliers. Un service qu’il veut gratuit! "Parce que j’estime que la relance de la colonie d’abeilles, si elle réussit, et le miel que je pourrai en extraire, constituent une rémunération en soi.Ce jeudi, on m’a appelé de Rochefort pour une colonie d’abeilles installée depuis trois années dans un grenier. Je l’ai ramenée dans une ferme ici à proximité, le temps que la reine ponde car l’extraction d’un endroit constitue toujours un choc pour les abeilles. Il faut compter 21 jours pour avoir de nouvelles ouvrières. Nous verrons bien.Par contre, pour ma ruche didactique, je mettrai un essaim sauvage qu’on me demandera de retirer d’un arbre ou d’une haie.Il faut se rappeler qu’à la différence des essaims de guêpes qu’on détruit avec de la poudre neurotoxique, il est interdit de détruire les colonies d’abeilles.Cette année, en raison d’un début de printemps assez doux, les essaimages se constatent plus tôt alors qu’ils débutent d’habitude vers la mi-mai.On vient encore de me solliciter pour une colonie dans le vide ventilé d’une maison à Fize."

0493/577197 et page Facebook du Rucher de Bodegnée