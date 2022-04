Six humoristes sur scène: pari réussi à Amay

Le premier à se lancer était certes le moins expérimenté. On reconnaîtra à ce jeune Dylan Fat un certain talent naissant, surfant sur ses histoires sentimentales du haut de ses 23 ans. Une gentille entrée en matière… Le ton se corse avec la flegmatique Sarah Grosjean. Humour grinçant, cette ex-Pouf du Grand Cactus égratigne au passage son ancien patron. C’est à Marc Witvrouw qu’elle cède le micro. Originaire de Hermalle-sous-Argenteau, l’homme fut le premier prof de gym à la prison de Huy dans les années 80, qui après avoir beaucoup bourlingué raconte toutes ses aventures… et surtout mésaventures. Sa verve est bon enfant sans faire dans le politiquement correct, c’est le moins qu’on puisse dire… La salle se marre.

L’entracte fut de courte durée et Antoine Donneaux monte sur scène. Gag ou non, une angine prive cet imitateur de sa voix ce soir. Aucun souci néanmoins pour lui d’assurer sa prestation. Très à l’aise, il parle calmement, se raconte avec beaucoup de familiarité et séduit le public.

Vient le tour de Martin Charlier, dit Kiki l’innocent. Ce n’est pas la première fois qu’il présente son spectacle à Amay ou à Huy, région qu’il affectionne pour y avoir passé souvent ses vacances à Huccorgne. Là, il la joue très pro. Il propose quelques extraits de son spectacle qui sera à l’affiche dans la cité mosane le 11 novembre prochain.

Jusque-là, on a passé un bon moment, le spectateur n’est pas déçu. La cerise sur le gâteau s’appelle Sofia Syko. Une pépite! Cette Verviétoise quadra hyperdynamique nous emporte dans toutes les turpitudes de sa vie de nouvelle célibataire, après 20 ans de vie commune et deux ados sur les bras. Tout le monde en prend pour son grade, la bimbo siliconée, les mouflets décérébrés, les vieux en mal de sensations, les sadomasos, l’ex et sa nouvelle et jeune copine… Ça sent le vécu et Sofia Syko détonne. Debout dans la salle, Cédric Montulet se frotte les mains, l’Amaytois a réussi son pari: marier six humoristes dans un spectacle fluide et remplir la grande salle amaytoise un jour de semaine.