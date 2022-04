Neupré: Aqua Garden, 30 ans de passion pour les poissons

Bruno Klein et son épouse, Claire, ont refilé le virus des poissons à leur fils, Pascal, qui a mordu à l’hameçon familial très jeune déjà. En 30 ans, l’Aqua Garden Center, à Neupré, est devenu l’adresse incontournable des aquariophiles qui y trouvent des centaines de variétés de poissons venus d’élevage du monde entier et destinés à tout type d’aquariums (eau de mer, eau chaude, eau douce) et étangs. "Mes parents ont ouvert leur magasin en 1992 à Rocourt, explique Pascal. J’ai repris l’aventure à 18 ans, en souhaitant agrandir le commerce. Nous avons acheté un terrain de 5000 m2le long de la route du Condroz. Nous avons grandi doucement pour devenir un des plus grands magasins du genre en Belgique. Un premier bâtiment de 500 m2a été construit puis, il y a 15 ans, nous avons doublé la surface de vente. Tout l’espace extérieur a ensuite été aménagé, notamment avec un bassin de 100000 litres. Tout un parcours est aménagé si bien que bien des familles viennent chez nous juste pour se promener, observer des poissons rares, admirer les étangs, les fontaines…" Si l’enseigne dispose de dizaines d’aquariums pour présenter ses espèces, la pièce maîtresse du lieu reste cet impressionnant aquarium de 40000 litres, unique en Belgique. "Un aquarium géant, c’était un rêve! Et puis il permet de montrer notre expertise, de voir jusqu’à quelle grandeur un poisson peut grandir. Ce sont des poissons XXL, rares: poissons-chats, raies d’eau douce d’Amazonie, poissons couteaux ou piranhas d’Amérique. Certains sont ici depuis 20 anset ils ne sont pas à vendre." Le magasin spécialisé dispose aussi d’un autre aquarium de taille de 5000 litres ainsi que de bassins abritant des esturgeons, des koïs, très prisés pour leur couleur. On vient de toute la Belgique, et même de France, pour se fournir et se faire conseiller chez Pascal. "Nous sommes une équipe de sept personnes et notre force, c’est de conseiller, de prendre le temps." En 30 ans, l’aquariophilie a évolué mais sans jamais perdre ses adeptes. "Les jeunes ne veulent plus d’imposants aquariums compliqués à entretenir mais des plus petits, mieux aménagés, avec des espèces plus spécifiques. On voit aussi émerger la tendance de l’aquascaping, aménager de petits jardins aquatiques." Vu l’expertise du patron, il est régulièrement appelé pour des "services" spéciaux. Il a déjà fourni des requins au zoo d’Anvers et organisé une expédition pour un aquarium public de Finlande.Et ici, cette semaine, Pascal Klein est aux anges: il a reçu une espèce unique: un poisson blanc, un alligatorgar, très rare. "Ça faisait 20 ans que j’attendais ça!" Pour fêter ses 30 ans d’existence, Aqua Garden a prévu une semaine porte ouverte la semaine prochaine de 19 au 24 avril. Au programme: verre d’amitié, concours, stands…