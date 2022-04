Le chocolatier Manu Laurent à Héron: « Pâques, c’est 60 % du chiffre d’affaires »

Pourtant, le chocolat, on ne peut pas dire que le Couthinois est tombé dedans quand il était petit. Il a même eu mille vies, en fait, et encore un autre métier principal actuellement en tant que… conducteur de train. Mais sa passion, c’est le chocolat, découvert lors d’une formation en boulangerie-pâtisserie qu’il n’a pas terminée, rattrapé par les obligations de la vie, et auquel il a commencé à se consacrer en 2016.

Par contre, même à titre complémentaire, le quadragénaire fait tout à fond. Pour dégoter des matières premières d’exception, d’abord, qu’il trouve chez Mayata, une manufacture installée dans le sud de la Belgique et qui traite des fèves de cacao du monde entier. Avec une démarche éthique et équitable. "Je ne pouvais plus travailler avec des grands groupes qui font bosser des enfants dans les plantations et les arrosent de glyphosate, c’était devenu inconcevable pour moi, je ne pouvais plus cautionner ça. J’ai rencontré le patron de Mayata sur un salon et le courant est tout de suite passé. Il a ses propres planteurs, qui sont payés décemment. Le chocolat arrive chez moi en galets et je le transforme pour mes recettes. Et là, on a le vrai goût du chocolat, pas ce qu’on a avec l’industrie, qui propose des goûts standardisés, lissés." Des notes plus acides pour les origines asiatiques, plus boisées pour les sud-américaines et plus végétales pour les africaines que Manu Laurent utilise pour réaliser ses recettes, comme le chocolat blanc cuberdon, le chocolat noir ligné rose et fourré au fondant fraise ou le chocolat au lait caramel beurre salé, les trois originalités qu’on retrouve dans ses rayons en cette période pascale. Pour le reste, impossible d’échapper à la tradition: chocolat au lait essentiellement, décliné en petits œufs, poules, lapins et autres cloches.

Des œufs spéciaux pour la Commune

La seule chose qui a changé, avec la crise, c’est les quantités commandées. "L’an passé, les gens me commandaient surtout des gros œufs de 500g fourrés de petits. Cette année, on vend surtout des 250g. Mais la demande est toujours bien là, oui." Et elle vient aussi parfois de la Commune, "qui est fort derrière les artisans du coin: c’est l’avantage d’être installé dans un village et c’est entre autres ce qui fait que je ne voudrais pas être ailleurs" . Celle-ci a en effet commandé trois œufs (très) spéciaux au chocolatier pour agrémenter sa "Fabuleuse chasse aux 9 de Pâques" (lire notre édition de ce mercredi). Mais chut! Comme le secret des cloches de Rome qui lâcheront œufs et cadeaux dans les jardins ce week-end, celui-ci doit être bien gardé jusqu’à la chasse aux œufs organisée au Moulin de Ferrières lundi en fin de matinée…