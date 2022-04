AmayPropre: les masques pressentis sur le podium des déchets à ramasser samedi

Près d’une centaine de participants

"C’est une opération qui est menée depuis de nombreuses années mais qui n’avait pu s’organiser les deux dernières en raison du Covid, commente Didier Lacroix, l’échevin amaytois de l’Environnement. On s’attend d’ailleurs à devoir ramasser des masques abandonnés parmi le top 3 des déchets avec les canettes et les paquets de cigarettes."

Signe d’une sensibilisation locale appréciable, les précédentes opérations du genre ont régulièrement bénéficié du coup de main d’une centaine de citoyens attachés à la propreté de leur commune. Cette année encore, pour une facilité d’organisation notamment liée à la distribution du matériel (sacs et gants), il est demandé aux volontaires de confirmer leur participation au service Environnement. "Cela nous permet aussi de définir au préalable les zones vers lesquelles concentrer les efforts, continue l’échevin amaytois. Parmi les plus réguliers, on sait que les habitants du quartier Rorive iront ramasser à la Gravière, qui n’est pas trop loin, et ceux du Thier Philippart se concentreront sur leur quartier et les abords de l’abbaye de Flône.On sait également qu’on peut compter sur les ambassadeurs BeWapp, les Natural Born Cleaners ou encore les membres d’Amay en transition parmi les associations partenaires.Je pense que cette grande opération fera du bien à notre environnement après deux années d’interruption."

Rendez-vous est donné le samedi 23 avril à 8h30 où tous les participants se retrouveront vers 12h30 pour un barbecue de remerciement.

085/310544 et francine.cravatte@amay.be