Une dame de 52 ans décède dans l'incendie de sa maison, à Stockay

La police Meuse-Hesbaye et les pompiers liégeois, de l’antenne de Flémalle, sont quant à eux rapidement arrivés sur les lieux mais il était malheureusement déjà trop tard pour l’occupante de la maison, une dame de 52ans, qui a été retrouvée sans vie par les hommes du feu dans les décombres de sa maison.

Prévenus que la quinquagénaire vivait là avec plusieurs petits chiens, les secours ont aussi cherché à les retrouver mais sans succès.

Le labo et un expert sont sur place

Un officier de police judiciaire et le bourgmestre saint-georgien, Francis Dejon, sont descendus sur les lieux pendant la nuit tandis que le labo et un expert ont été envoyés sur place par le Parquet ce vendredi matin. Ils devront déterminer les causes de l’incendie, dont la piste criminelle a par contre d’ores et déjà été écartée.