Trafic interrompu en Meuseà Liège: Biowanze privé de 2/3 de son transport

Nous mettons tout en œuvre pour que l’usine ne se retrouve pas au ralenti.Mais ce n’est pas garanti.

La crainte est réelle de voir l’impact gagner également la production sur le site wanzois. "Nos équipes logistiques mettent tout en œuvre pour que l’usine ne se retrouve pas au ralenti.Mais ce n’est pas garanti au-delà des 5 prochains jours, continue Pierre Étienne. Nous verrons après le week-end de Pâques si les mesures prises pourront l’empêcher.On est face à un gros souci, c’est sûr."

Biowanze n’a jamais caché sa fierté d’avoir misé avant tout sur le transport fluvial pour limiter l’impact environnemental. Concrètement, deux bateaux d’éthanol quittent son quai par semaine à destination de Rotterdam, et trois bateaux de protéine liquide. "Et 4 à 5 bateaux de blé nous arrivent par semaine, heureusement en partie de France via Givet.Donc, l’impact sera moindre à ce niveau.On explore la piste de faire acheminer notre éthanol et notre protéine liquide en remontant la Meuse via Charleroi puis Anvers.Mais, il s’agit de plus petits bateaux.Et pas sûr que tous les bateliers acceptent de faire ce crochet."

Biowanze tente, donc, de trouver la parade du côté du transport routier. "Et il faut entre 30 et 60 camions pour compenser une barge de 1000 à 2000 tonnes, calcule le directeur du site Biowanze. On essaie de demander des efforts à nos transporteurs, mais en connaissance de la difficulté de trouver des camions la veille du long week-end de Pâques. Et puis, notre entreprise n’a pas été pensée pour absorber un volumineux trafic de camions.Si nous nous sommes implantés à Wanze, c’était justement pour profiter de la proximité de la Meuse."

C’est peu d’écrire qu’on croise les doigts à Biowanze pour que le trafic en Meuse puisse être rétabli dans les plus brefs délais. "Mais, on évoque dans la presse une interruption de la circulation en Meuse de deux à trois semaines.On attend l’avis officiel des autorités" , termine un Pierre Étienne ouvertement très préoccupé par la situation.