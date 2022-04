Ourthe : où sont les zones de baignades officielles ?

Avec le beau temps arrive, les berges de l’Ourthe vont être prises d’assaut par des baigneurs qui veulent faire trempette. Avec cette éternelle question? Où se baigner en bord d’Ourthe en toute sécurité? " Il faut savoir que chaque année pratiquement, il y a un noyé dans l’Ourthe. L’année dernière, c’était à Sy (Ferrières). On insiste, et les river stewards aussi, sur la dangerosité de l’Ourthe, quel que soit le débit ou le profil du baigneur. Tout le monde est à risque. On peut rapidement se faire emporter par le courant, même dans des zones qui paraissent secure, indique Pierre Pirotte du CRO. En été, les lieux les plus fréquentés par les baigneurs sont entre autres la plage de Sy à Ferrières et tout le tronçon à Hamoirainsi que le barrage de Colonster (Liège) et l’Ile de Streupas. Nos stewards s’y rendent très souvent. »