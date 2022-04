Après les ponts d’Hélécine, Orp-Jauche et Berloz déjà traités et avant ceux de Rosoux et Remicourt, dès mardi, c’est celui de Lincent qui sera en chantier.Il s’agit du pont 66, là où la rue de La Bruyère enjambe l’autoroute.

"Le désamiantage est une opération indispensable à réaliser en vue de la future réhabilitation de ces ponts, indique Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. Il s’agit de travaux complexes qui nécessitent l’installation d’un caisson étanche, progressant avec le chantier et pour lequel les agents doivent être équipés d’une combinaison de protection."

On s’en doute, les travaux en questions auront des répercussions sur la circulation autoroutière. "Les deux sens de circulation sur une zone à proximité du pont seront impactés, poursuit Héloïse Winandy. Deux bandes de circulation resteront maintenues dans chaque sens avec une vitesse limitée à 70 km/h. Dans un premier temps, les voies de gauche et centrales seront maintenues.Dans un second temps, les usagers circuleront sur les voies de droite et sur les bandes d’arrêt d’urgence." Et pour contraindre les automobilistes à lever le pied, un LIDAR sera régulièrement placé.

Ce chantier de désamiantage est prévu jusqu’au 2 juillet.Par la suite, du 7 août au 19 octobre, c’est le pont de Rosoux-Crenwick (pont 77) qui subira le même traitement puis, en 2023, celui de Remicourt (pont 89).

Le montant total de ces différents chantiers de désamiantage est de 1,4 million (HTVA).C’est l’entreprise SM Redeco – Laurenty batiments qui a décroché ce marché public.

Une fois les désamiantages terminés, les six ponts en question feront l’objet de travaux plus structurels en vue de leur réhabilitation.Mais là, le marché n’est pas encore attribué; ce sera pour dans plusieurs années.