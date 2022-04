Marchin: place aux artisans sur le marché de Belle-Maison

La Commune de Marchin comme d’autres dans la région surfe sur le vague du circuit court et de la consommation locale. L’Agence de développement local (ADL) a lancé ce vendredi un espace dédié à ses producteurs et artisans sur le marché local installé sur la place de Belle-Maison. "Depuis assez longtemps, on a du mal à avoir un marché qui tienne sur la durée et avec une gamme élargie , débute Bernard Sépulchre, agent ADL. Il y a quelques semaines, un de nos ambulants a pris contact avec d’autres pour essayer de redynamiser un peu le projet. Aujourd’hui, on a une nouvelle impulsion et une grande diversité avec un boulanger, un maraîcher, une poissonnerie, un fromager mais aussi d’autres produits de bouche comme des poulets rôtis et des burgers." Et pour poursuivre sur cette nouvelle lancée positive, l’ADL a ajouté une tonnelle avec quatre stands à disposition des artisans et producteurs marchinois. Une belle vitrine pour leur donner de la visibilité. "L’idée est de proposer cet espace une fois tous les deux mois pour faire connaître nos acteurs locaux mais aussi pour mettre en avant leur savoir-faire , ajoute l’employé communal. Dans cette même idée, nous allons lancer un folder qui reprend nos commerçants, artisans et producteurs avec des bons de réduction. L’objectif est d’amener les marchinois à consommer dans leur commune. Nous allons également réaliser une vidéo pour promotionner les attraits touristiques et les produits de notre territoire."