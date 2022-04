Elles marcheront pour la lutte contre le cancer du sein

Le 18 juin, le challenge "Walk for Think Pink" aura lieu à Spa sous la forme d’une marche parrainée en soutien à la recherche contre le cancer du sein (dépistage, traitement et suivi). Plusieurs équipages de notre arrondissement seront de la partie. Et notamment deux binômes hesbignons avec "Les Superwomen" et "Les Causettes" qui ont choisi de marcher la plus longue distance des trois proposées: 50 km. "Avec un dénivelé de 1700 mètres, c’est quand même costaud, sourit la Hannutoise Christelle Klinkenberg qui fait équipe avec la Lincentoise Cindy Ahn sous la bannière des Superwomen. Ce sera notre première participation même si nous avons déjà couru pour Think Pink, mais il ne s’agissait pas d’un événement parrainé.Là, on a eu envie d’allonger la distance mais en marchant. Cela fait 8 ans qu’on fait du sport ensemble avec Cindy.On a le même rythme de marche.On s’est bien trouvées. On a déjà, chacune, atteint les 100 € minimum de parrainage souhaité par Think Pink. On est pour l’instant à 385 € de soutiens.Et l’employeur de Cindy a promis de doubler notre capital final!"