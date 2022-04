C’est reparti pour le Petit marché local à Huccorgne

Pauline Chevalier est toujours à la manœuvre, mais cette fois avec d’autres organisateurs. " Avec Benoît Goossens, Nicolas Lambert et Sébastien Bergiers (conserves By Seb), nous avons créé un comité pour que les nouvelles générations continuent à se mobiliser pour faire vivre notre village. Nous voulons répondre aux attentes des habitants et fédérer tous les comités. Huccorgne est un village très vivant et où on aime s’amuser." précise Pauline Chevalier.

Le Marché local des Vias se veut encore plus dynamique. "Et nous avons un bon soutien de la commune et de l’ADL wanzoise", ajoute Pauline Chevalier. Tous les marchands et artisans de 2019 sont encore présents. Se sont ajoutés un poissonnier, Oh my chique (friandises) et Le miel des Petits Talus de Couthuin. Les marchands sont locaux ou voisins proches. On peut trouver les légumes de Terre et ciel, les produits de Plaisir de Provence. La boulangerie locale Umami sera aussi présente ainsi que les mourtardes Aux vraies saveurs. Et Les petits secrets de Lilou exposent de belles créations.

Pour l’inauguration ce jeudi, la place de Huccorgne avait un petit air de marché provençal et la météo agréable invitait les gens à discuter autour d’un vin frais de Dom chez Dom ou une bière la Crapule. Pour ceux qui voulaient se restaurer, ils s’installaient à côté de la friterie ambulante Frit Kot Belch. Un beau moment convivial aux pays des Vias.