Le tournage d'un film hollandais au château de Lassus à Hamoir et dans les rues d'Ouffet

L’histoire est celle d’un couple de pensionnés hollandais (joués par les acteurs Martin Van Waardenberg et Leny Sreeveld): Jaap, un homme âgé, têtu et sa femme Maartje, qui souffre d’Alzheimer. Ils décident de rejoindre l’Espagne pour rendre une dernière visite à un ami mourant. Ils entament leur voyage avec une vieille voiture et des anciennes cartes routières. Ils découvrent une Europe totalement changée et modernisée et vont rencontrer une succession de problèmes et d’embûches tantôt tendres, drôles, émouvantes, dramatiques…

Plusieurs scènes du film se déroulent donc dans cet authentique château médiéval, dont la plus ancienne partie date du XIVesiècle, un choix de la production guidé par des aspects logistiques et pratiques. "Nous cherchions un château assez chic qui soit situé sur le parcours du tournage entre les Pays-Bas et l’Espagne. plutôt en Wallonie, pas trop loin de la France. On a repéré ce château privé dont une partie a été transformée en gîte et la propriétaire a gentiment accepté qu’on vienne. C’est la première fois que des caméras débarquaient sur le site. L’équipe est arrivée lundi et on a terminé les dernières scènes mercredi soir. Il s’agit de scènes du couple qui loge à l’hôtel." Des vues ont également été tournées sur la N66 toute proche et dans le hameau de Lassus. La propriétaire du château est enchantée par cette première aventure cinématographique. "Nous sommes repris depuis peu dans le réseau Wallimage qui est venu faire du repérage, explique Sabine Ranscelot. Pour moi, c’est un rêve d’enfant d’approcher ce milieu que je ne connais pas du tout. Et je peux vous dire que c’est impressionnant. Les prises de vue tournées chez nous pendant trois jours seront montées pour ne durer qu’une dizaine de minutes au final. Pour cette scène de seulement deux acteurs, c’est un déploiement technique et humain important, avec une quarantaine de personnes sur le plateau pendant trois jours, des équipes maquillage, costume, décor… Ce fut une expérience très enrichissante. Il n’y a pas d’autres films bookés pour le moment mais nous restons ouverts…"

En se promenant dans les villages proches, à Ouffet, l’équipe de tournage a également repéré d’autres paysages exploitables. " Nous avons donc décidé de tourner d’autres scènes dans la soirée de lundi à Ouffet", indique la production. Avec l’accord de la Commune, l’équipe a sillonné plusieurs rues du centre à bord d’un convoi un peu particulier, notamment un "Dieplader", un camion remorquant la voiture du film équipée de caméras extérieures. Le film devrait sortir au cinéma (et en Belgique aussi) pour la fin de cette année, "si tout se déroule comme prévu dans le tournage", détaille la société de production.