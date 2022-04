Des oeuvres à vendre pour la prochaine mission du Maillon humanitaire

"Avec Viviane Maréchal, nous avons voulu proposer le panel le plus large des disciplines entre la peinture, la sculpture, les bijoux, la céramique ou encore la photographie, explique Catherine D’Hareng, infirmière de profession et membre de l’ASBL porteuse de projets de santé en faveur des populations les plus défavorisées du Congo et du sud-marocain. Certains artistes sont membres du Maillon humanitaire.D’autres sont des sympathisants.Et nous sommes aussi allés en chercher en dehors de notre région pour leur originalité."

Un souper le samedi soir

On y croisera Alain Denis, Ariane Georges, Laury Graeven, Véronique Weckx, Laurence Burton, Jeanine Choffray, Zind’o, Thérèse Frapart, Adama Gandema, Isabelle Gilson, Micheline Hilhorst, Charles Lafleur, Philippe Lucas, Claire Maca, Monique Molhan, Christine Pire, Emilie Ponselet, Scraboutcha, Bernadette Sepulchre, Milosava Simanic, Michel Simonis et Sandra Stramare.

Certains artistes feront don de leur œuvre à l’ASBL.Avec d’autres, elle a convenu d’un pourcentage sur la vente. Les prix iront de 18€ à 1 000€ grand maximum. Le week-end se concevra dans un concept win-win pour les partenaires. "Les artistes sont heureux de pouvoir à nouveau exposer leurs oeuvres après deux années de confinement.Et de notre côté, au-delà du bénéfice dégagé pour notre mission au Maroc, on a l’opportunité d’élargir notre public au-delà de nos sympathisants habituels. Nous verrons comment cela va se passer, mais nous songeons déjà à pérenniser l’événement."

À noter qu’un souper sera organisé le samedi soir au Bistro voisin (25€) avec un menu belge à la carte. Attention, une réservation est exigée au préalable (0475/274717). Bar et petite restauration seront assurés durant tout le week-end.

Les 23 et 24 avril de 11h à 18h. www.lemaillonhumanitaire.be