C’est bientôt la biennale d’art contemporain Mobil’Art

Et comme c’est le cas à chaque édition, une partie des ventes des œuvres sera reversée à l’ASBL Solidarité Fraiture (créée par l’hôpital de Fraiture à Tinlot) au bénéfice de la recherche contre la sclérose en plaques. "Aujourd’hui je suis aidé par deux jeunes Hannutois venus en renfort" , sourit le Momallois. Il s’agit d’Eva, fille de l’artiste hannutoise Alix Warnant qui exposera ici, et de son compagnon Bruno. D’ailleurs, c’est aux sons de l’orgue joué par le Marchinois Guillaume Giroul, un prêtre en devenir venus s’entraîner, qu’Alain Bronckart accrochait les œuvres des 52 artistes.

Dix artistes plasticiens bien de chez nous

Parmi les 52 artistes qui exposeront à l’espace Prémontré, dix vivent ou proviennent de notre arrondissement. On retrouvera ainsi les peintures oniriques d’André Sláma (Fexhe-le-Haut-Clocher), les paysages "figurabstraits" et colorés de Boris Mestchersky (Huy), les abstractions colorées de Marie Uleyn (Waremme) mais encore les univers disloqués de Jean-Claude Flebus (Marchin).

N’oublions pas non plus les encres-acryliques charnelles de la Hutoise Cynthia Evers, les mondes pastels de la Hannutoise Alix Warnant, la nature vibrante du Braivois Daniel Scluse – dont le travail est reconnu jusqu’en Chine – mais également les peintures mystères de Carine Joiris, les visions rurales et fleuries de la Hutoise Pauline Dubisy. Et enfin, les points et textures bleutés du Remicourtois Alain Bronckart.

"Six artistes ont également accepté de répondre au défi de créer un “foul’art” de 90 cm sur 90 en partant d’une de leurs œuvres. On proposera à la vente dix exemplaires de chaque."

«La pandémie n’a pas impacté l’expo»

Annulée en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, cela faisait quatre ans que l’exposition n’avait pas eu lieu. "Mais la crise sanitaire n’a pas changé grand-chose à l’exposition. À part l’annulation de 2020 et les quelques réunions en visioconférence que nous avions faites, le virus n’a eu aucun impact sur notre organisation."

Exposition accessible du mercredi au vendredi de 14à 18h; le samedi de 10à 18h et le dimanche de 11à 17h. Également accessible le 1er mai de 14à 18h. Plus d’infos au 085/519269 ou sur le www.mobilart.be.