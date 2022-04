Olive sur la scène de L’Atelier Rock Concert intime et pêchu il y a quelques jours, à L’Atelier Rock de Huy, avec Olive pour la première date de son nouveau tour 2022. Entre electro-pop et la nouvelle variété française, la chanteuse verviétoise qui fêtait son anniversaire durant cette soirée, a naturellement conquis son public et donné vie à chaque texte en lui créant la mélodie ainsi que la structure harmonique et rythmique.