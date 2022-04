Sur-les-Bois: un voisin surprend le voleur en train de siphonner le réservoir

Avec la hausse du prix des carburants, c’est un délit malheureusement de plus en plus courant: le conducteur d’un poids lourd a été victime du siphonnage du réservoir de son véhicule dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés chemin des Prés à Sur-les-Bois. Et cette fois, le voleur, surpris, n’a pu emporter que quelques dizaines de litres. "Mon voisin sortait promener son chien vers 1h30du matin lorsqu’il a surpris l’individu en plein méfait, raconte Jonathan Colleau. Le voleur a pris la fuite à pied, en emportant deux bidons d’une vingtaine de litres. Il a abandonné trois autres bidons au pied du réservoir. C’est la première fois que je suis victime d’un tel vol. Vu la multiplication de tels actes, j’ai pris pour habitude de rentrer le week-end chez moi avec un réservoir quasiment vide le week-end. Mais là, je venais de faire le plein d’un réservoir de 1200litres. En tout cas, je vais prendre des mesures pour que ça n’arrive plus."