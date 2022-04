Strée: Ludovic et Arthur de retour du VW Golf Challenge en Tunisie: "Une formidable aventure humaine"

"Ce fut une aventure humaine extraordinaire où la solidarité a régné en maître, raconte Ludovic, passionné d’automobile. Cette solidarité s’est tissée à plusieurs niveaux. Premièrement, entre les concurrents et deuxièmement, avec la population locale. Au final, aucun des 50 équipages (2 belges, 2suisses et tous les autres espagnols ou français) n’a dû abandonner."

Ce qui n’était pas gagné d’avance. Certes le VWGolf challenge n’est pas une course chronométrée, mais il rassemble des voitures qui affichent des milliers de kilomètres au compteur. L’épreuve n’est en effet ouverte qu’aux Golf de la première à la troisième génération. Celle du duo stratois datait ainsi de 1990 et a franchi le cap des 300000km à son compteur dans le désert africain. "Mis à part quelques ensablements, nous n’avons pas connu de gros soucis techniques, relève Ludovic qui a toutefois mis la main dans le cambouis. Rapidement, les autres concurrents ont compris que j’avais quelques compétences en mécaniques, et j’en ai aidé quelques-uns (sourire). Certains ont aussi pu compter sur la serviabilité des Tunisiens. Si une voiture devait s’arrêter, il y avait cinq minutes plus tard une dizaine de personnes pour venir en aide à l’équipage. Ils ont même réparé un moteur en une nuit."

200kg de dons distribués

Ludovic et son fils Arthur "impressionné par les magnifiques rencontres réalisées tout au long de la semaine" auront donc parcouru 1800 km sur les chemins et pistes tunisiens, à travers sept étapes. Celles-ci les ont conduits à Sousse, Tozeur, Ksar Ghilane, Djerba ou encore Hammamet.

"Nous avons clairement ressenti les difficultés rencontrées par le pays privé des touristes ces dernières années en raison de la pandémie. Du coup, les 200 kg de matériel scolaire et de vêtements que nous avions chargés dans la voiture ont été particulièrement appréciés. Nous les avons distribués dans des villages du sud du pays, où les besoins sont les plus criants."

À peine rentrés dans le Condroz, père et fils ont 2023 en tête. "Nous sommes déjà inscrits pour la prochaine édition qui devrait retrouver les terres marocaines comme par le passé. Nous nous réjouissons déjà de revoir des concurrents avec qui nous avons tissé des liens. Sur le bateau du retour, qui nous a ramenés de Tunis à Marseille, rares étaient ceux qui n’ont pas versé une larme."

Pendant un an, Ludovic Jacques aura l’occasion de bichonner sa Golf diesel 1600de 54 CV.

"Nous allons renforcer la caisse et aménager encore un peu mieux l’intérieur dans le but de pouvoir acheminer davantage encore de dons."