My Houses: Meryl et Yves ouvrent trois nouveaux gîtes à Vinalmont

Le projet est né au cœur du confinement quand cette vieille maison voisine et son pigeonnier attenant ont été mis en vente. "On a voulu se lancer un nouveau challenge, confie Meryl Matthys. Jeune, j’avais travaillé un peu dans la restauration au club de tennis de Wasseiges. Et mon compagnon est, lui, bien connu pour avoir été professeur de tennis notamment à l’ASA d’Antheit avant d’aujourd’hui donner des cours de golf à Naxhelet. Je vais endosser la gestion des gîtes en plus de mon activité principale de décoratrice d’intérieur. D’ailleurs, à plus long terme, j’envisage de croiser ces deux activités en proposant des stages de garnissage de fauteuils ou de confection de tentures avec hébergement dans nos gîtes."

Deux, trois et quatre personnes

Rassemblés sous la dénomination "My Houses" ( "my, pour la première lettre de nos deux prénoms" ), les trois logements (un dans l’ancien pigeonnier, deux autres dans la maison) proposent une superficie et un confort assez semblables. "On est sur du 50 m2, un peu dans l’esprit tiny-house avec un gîte pour 2 personnes, un pour 3 personnes et un pour 4 personnes. Chaque gîte est réparti sur un rez plus un étage.Ils ont tous une chambre ouverte sur une salle-de-bain ou une douche, une cuisine équipée, un petit salon avec une télévision de même qu’à l’étage d’ailleurs, et un WC. Il y a aussi un canapé-lit en bas."

Avec son œil de décoratrice d’intérieur, Meryl Matthys a donné à chaque logement sa propre identité en jouant sur des tonalités naturelles (beige, orange, vert). "De quoi inviter les gens au repos.Toute la décoration est dans le même esprit.Pour l’instant, les murs des chambres accueillent les peintures lumineuses de José Henrard, le papa d’une amie. Elles pourront être achetées par nos clients s’ils ont un coup de cœur.L’idée est de varier la décoration à intervalles réguliers."

La vue imprenable sur le bois de Champia depuis le jardin et sa piscine (8 mètres sur 4) apporte une valeur ajoutée à l’endroit.Là encore, la formation de paysagiste de la gérante a été précieuse pour donner du cachet aux lieux avec des essences plutôt rares (pin taillé en nuage, diverses variétés d’hortensia). Sans oublier, clin d’œil d’Yves Chasseur cette fois, un puting green avec 4 trous pour s’essayer au golf (matériel livré). "Notre piste de pétanque à la maison sera également accessible et notre voisine est disposée à louer son terrain de tennis, complète Yves Chasseur. Trois parkings seront disponibles avec une borne de rechargement électrique.Il y aura aussi un abri pour les vélos.La région regorge de parcours pour la marche ou le cyclisme.Il y aura de quoi s’occuper."

Sur la carte des tarifs, "la fourchette va de 165 € la nuit pour un gîte, à 300 € si on loue les trois avec alors la possibilité de loger 9 personnes.C’est l’avantage de notre proposition.On peut passer d’une formule à trois gîtes loués indépendamment, à une formule full occupation par une seule famille.C’est la raison pour laquelle nous avons prévu une grande table où manger sur la terrasse" .

www.myhouses.be et 473/49.53.49