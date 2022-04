L’épicerie sociale «Au Top’in en bourg», c’est fini à Vaux-et-Borset

Comme évoqué, la fermeture fait également suite à un manque de clientèle. Le confinement avait éveillé un intérêt pour les produits locaux.Puis… "C’est difficile de changer les mentalités, continue Nathalie Vanhamme. Les gens ont repris leurs habitudes d’acheter là où ils se trouvent, où ils travaillent.Ils ne font plus un détour de quelques kilomètres par Vaux-et-Borset pour acheter un chou-fleur bio… Pourtant, et l’actualité nous le démontre à nouveau, la dépendance à des pays extérieurs n’est pas bonne. Au bilan, on a trop souffert d’un manque de régularité de la part de la clientèle.Trop de gens nous ont pris pour une épicerie de dépannage quand il leur manquait quelque chose en urgence.Ce n’était pas notre vocation.Il en est même qui entraient pour demander si on ne vendait pas des cigarettes… Ce manque de régularité nous a été dommageable avec parfois 100 clients une semaine et moins de la moitié la semaine suivante.Or, nous faisions nos commandes à nos producteurs en fonction de l’affluence de la semaine précédente. Pour une équipe de bénévoles comme nous, c’est trop compliqué.La fatigue s’est installée aussi parmi les administrateurs.On a donc décidé de dissoudre la coopérative en assemblée générale."