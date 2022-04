©Jean-François Kaivers

Trois courses, trois victoires! La saison ne pouvait pas mieux commencer pour Romain Kaivers dans le championnat de Belgique Supermoto. À l’occasion de la manche d’ouverture organisée sur le circuit de karting de Spa-Francorchamps, le Tourinnois a réalisé le sans-faute. Il a d’abord signé la pole position lors des qualifications avant de s’imposer dans chacune des trois manches au menu du week-end. C’est donc en toute logique que Romain prend les commandes du championnat.

2. Le retour aux affaires de Renaud Jamoul

De son côté, Renaud Jamoul a effectué son retour dans un baquet ce week-end lors du Critérium Jurassien, première manche du championnat suisse des rallyes. Aux côtés de Mike Coppens (Skoda Fabia Rally2), le copilote de Hannut a décroché la deuxième place de l’épreuve et la première dans le classement national. Un très bon résultat dans l’optique de la course au titre. Prochain rendez-vous: le Rallye du Chablais, programmé du 2 au 4 juin.

3. Maxime Potty manque le podium au TAC

Il aura manqué un peu de réussite à Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) pour le voir sur le podium du TAC Rally, troisième manche du Belgian Rally Championship. Alors qu’il était en bagarre pour la deuxième place avec Niels Reynvoet (Skoda Fabia Rally2), le Hamoirien a commis une erreur éliminatoire dans la dernière spéciale. Une crevaison et un moyeu endommagé l’ont contraint à l’abandon. "Ça fait partie du jeu. J’ai essayé et j’ai fait une petite faute", confiait le pilote de 22 ans.

"On essaye de retenir le meilleur. On a réussi avec Renaud Herman à augmenter le rythme au fil des boucles et réaliser 2 beaux scratchs", peut-on aussi lire sur ces réseaux sociaux.

Prochaine épreuve: le Rallye de Wallonie, à Jambes, fin du mois.